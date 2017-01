Mästocka kan mista kyrkokören

Mästocka Mästocka kyrkokör hotas av nedläggning.

– Vi är så klart otroligt besvikna. Den här kören har funnits i 27 år och vi har haft en fantastisk sammanhållning, säger Kenneth Hallberg som är körens ordförande.

Ungefär halva körstyrkan samlades i Mästocka kapell under gårdagen. Minnena och skratten är många när körmedlemmarna berättar om allt de har gjort och varit med om tillsammans.

– Vi har bland annat spelat in en skiva med gospelsinriktning, och vi sjunger alltid in valborg bland annat, säger Kenneth Hallberg.

– Vi har också dragit väldigt mycket folk till kyrkan när vi medverkat. Vi får ofta beröm av folk i byn och en del har åkt långväga ifrån för att vara just i Mästocka kapell på dop och bröllop. Några har speciellt velat anlita vår kör, så något har vi väl gjort rätt, säger Elsie Nyström.

Kyrkokören grundades av Ann-Margret Gustafsson 1990.

– Hon satte sig och plinkade lite på gitarren, en kväll i bygdegården, då kom vi på att vi kanske skulle bilda en kör, säger Elsie Nyström.

Kören drivs som en ideell förening, men i tätt samarbete med Svenska kyrkan. Den som varit kantor i kapellet har också varit körledare. Efter Ann-Margret tog Ulrika Ekre vid som kantor och körledare.

– Ulrika var en fantastisk körledare, hon utvecklade kören mot gospelshållet och en lite modernare repertoar, vilket vi i kören tyckte var väldigt roligt, säger Kenneth Hallberg.

Ulrika slutade dock sin tjänst i höstas. Sedan dess har en pensionerad kantor vikarierat, och även lett kören. Men hon kan inte längre vara körledare på grund av personliga skäl, och någon vikarie har pastoratet inte lyckats hitta. Dessutom har kyrkorådets arbetsgrupp utarbetat ett förslag, där kantorstjänsten i Mästocka dras in.

Körmedlemmarna oroas nu också över att det kommer färre besökare till kapellet om kören upplöses.

– Det är klart att vi befarar att kapellet stängs på sikt, säger Anita Persson.

Kören har dock inte gett upp helt. Kenneth Hallberg och de övriga körmedlemmarna ska försöka hitta en körledare på egen hand.

I så fall kan de hålla igång kören fram till sommaren.

– Jag är inte säker på att vi lyckas, men en liten gnutta hopp finns det, säger Kenneth Hallberg.