Tre tunga poäng i premiären

Ulrika Göstasson föser in 2-1 i inledningen av den andra perioden. Just inledningen på andra perioden var tillfället då Våxtorpslaget höll allra högst nivå på sitt spel. FOTO: Lars-Åke Englund

INNEBANDY Puma fick bästa möjliga start på fortsättningsettan med tre poäng hemma mot Falkenberg. Spelmässigt gjorde laget en helgjuten insats.

– Vi fortsätter att förvåna motståndarna och oss själva för varje match som går, säger målvakten Ebba Olsen.

Matchfakta IBK Puma-Falkenbergs IBK 6-4 (1-1, 3-2, 2-1)

div 1:1, dam

Mål Puma: Eva Berg 2, Ulrika Göstasson, Lovisa Castor, Emma Andersson, Michaela Sandberg

I grundserien blev det en poäng mot Falkenberg, sedan Puma tvingats jaga hela matchen. Men för varje gång som lagen har mötts under de senaste två åren har Våxtorpslaget tagit stora steg framåt, och under tisdagskvällen kom första segern mot de rödtröjade.

– Vilket tempo det är i hela den här matchen. Det är tre hjärtinfarkter på tränarsidan i dag, pustar huvudtränare Ronnie Björck några minuter efter slutsignalen.

Även om det var jämnt in i det sista så var det i inledningen av den andra perioden som Puma gjorde det avgörande rycket. Med 1-1 på resultattavlan var första perioden på väg mot sitt slut. Då, med fem sekunder kvar, åkte Eva Berg på en dråplig utvisning för felaktigt byte efter att hon fått klubban sönderslagen och sedan lämnat banan på fel ställe.

Men Puma höll tätt under det numerära underläget som inledde mittperioden, och taggade av läget tryckte de tillbaka gästerna.

– Spelet under de första tio, tolv minuterna i andra perioden… Vi har inte spelat bättre innebandy den här säsongen, säger tränare Magnus Frick.

Efter de tolv nämnda minuterna hade Puma gått från 1-1 till 4-1. Och om spelet var bra framåt så var det ändå ett par klasser ytterligare uppåt i defensiven.

Ebba Olsen storspelade i målet, och de gånger som hon tvingades lämna en farlig retur var försvaret snabbt framme och städade bort bollen.

– Det gäller att målvakt och försvar kan lita på varandra, och det gör vi verkligen. Jag kan känna mig bekväm med att de ordnar det om jag gör en miss, säger Olsen.

När tredje perioden inleddes så hade Falkenberg krupit upp till 4-3 och åter skapat nerv. Än var det inte över.

Emma Andersson vispade in 5-3 på tennis tidigt i tredje perioden, och halvvägs in i densamma hade Michaela Sandberg ett friläge som hon sköt utanför. I stället för 6-3 vände spelet, och Falkenberg reducerade till 5-4.

Med tre minuter kvar osade det åter katt framför Ebba Olsen, men Sofia Frindberg greppade rutinerat tag i den Falkenbergsspelare som höll på att bli helt fri. Det gav visserligen två minuter på utvisningsbänken, men förhindrade samtidigt ett nästan givet mål. Spelet i numerärt underläge hanterade Puma iskallt och många sekunder spelades bort i offensiv zon innan Sandberg, på sitt tredje vassa läge med en spelare mindre, kunde trycka dit spiken i kistan, 6-4.

– Hade vi förlorat i dag hade det känts som motvind in i serien, men nu får vi vind i ryggen i stället. Jag hoppas att motståndarna får mer respekt för oss i kommande matcher, för det borde de ha, säger Ebba Olsen.

I och med segern går Puma om Falkenberg i tabellen där grundseriens poäng behållits, men målskillnaden strukits.