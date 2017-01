Nu kommer snöovädret

Väder Nu faller snön över Skåne och SMHI varnar för en blåsig eftermiddag.

Under förmiddagen började snön fall över Skånes och Hallands västkust där SMHI varnat för busväder under dagen.

Redan före klockan åtta på onsdagsmorgonen varnades det för starka vindar på Öresundsbron. Maxhastigheten på bron sänktes till 70 kilometer i timmen och vindkänsliga fordon avråddes från att köra över. Vid tiotiden sänktes maxhastigheten ytterligare, nu till 50 kilometer i timmen.

Enligt SMHI kommer ett område med blötsnö att passera Skåne och Halland och övergår till regn senare under eftermiddagen.

– Snövädret täcker redan nu hela Halland och stora delar av Skåne, utom östligaste Österlen, säger Lisa Frost, jourhavande meteorolog vid SMHI, vid 12.30-tiden på onsdagen.

– Men snön kommer att beröra hela Skåne i och med att det rör sig österut.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för Halland och en klass 1-varning för Skåne för snöfall och mycket hårda vindbyar.

– Skillnaden mellan Halland och Skåne är snömängden. I Halland rör det sig om mellan 10 och 15 cm nederbörd och i Skåne mellan 5 och 10 cm.

Under eftermiddagen rör sig ovädret österut, samtidigt som snöfallet övergår i regn. Under kvällen lämnar det både Skåne och Halland. Sent under eftermiddagen väntas vinden vrida mot sydväst och avtar sedan allt mer. Det fortsätter vara friska vindar men vindbyarna lugnar ned sig. Temperaturen som vid lunchtid på onsdagen ligger runt 0:an kommer att stiga under eftermiddagen.

– Det i kombination med vinden kan skapa stora problem i trafiken.

Vid halv ett-tiden på dagen var trafikläget dock ännu lugnt.

– Vi har inte haft en enda olycka i ovädrets spår – än, säger Stephan Söderholm, informatör vid Skånepolisen kommunikationscentral.

– Folk ser ju att det snöar, eller så har de lyssnat på varningarna från SMHI och i media, och tar det lugnt. Men det kommer nog snart…

Han skulle bli sannspådd. Bara någon minut efter samtalet pingar larmet till: en personbil körde vid 12.45-tiden av vägen på E22 mellan trafikplatserna Lunds Norra och Gårdstånga. Tio minuter senare kom nästa olycka, på länsväg 113 krockade en lastbil med två personbilar.

