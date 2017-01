Friidrottsprofil döms för Zlatan-förtal

Förre förbundskaptenen för svenska friidrottslandslaget, Ulf Karlsson, anklagade Zlaran Ibrahimovic för att vara dopad. Nu döms han för förtal.

Det var vid en träff på Värmlands idrottshistoriska sällskaps idrottscafé i Karlstad som Ulf Karlsson, under en paneldebatt med bland andra höjdhopparen Stefan Holm, gjorde uttalanden med innebörden att Zlatan Ibrahimovic skulle varit dopad under sin tid i Juventus. Bland annat påstod han att hela Juventus spelartrupp systematiskt dopade sig under fyra års tid.

– Man kan också säga såhär att Zlatan gick upp tio kilo i muskler under perioden i Juventus. Det var ju rätt så snabbt. På ett år gjorde han det. På ett år. Och Albin Ekdal gick upp åtta kilo i muskelmassa på ett och ett halvt år under sin tid i Juventus. Det är rätt bra jobbat med skivstången, sade han bland annat.

Bland de 70 åhörarna fanns en journalist från Nya Wermlands-Tidningen som i samband med det, i en intervju, ställde frågan specifikt om Zlatan Ibrahimovic på vilket Karlsson svarade att han var övertygad om att denne varit dopad.

”Idrottsledaren har därmed utpekat Zlatan Ibrahimovic som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnat uppgifter som är ägnade att utsätta honom för andras missaktning”, skriver rätten i ett pressmeddelande.

Ulf Karlsson döms därför till 60 dagsböter för grovt förtal. Zlatan Ibrahimovic hade, förutom uttalandet vid paneldebatten, även stämt Karlsson för uttalandet i intervjun med NWT men i det fallet valde rätten att fria med hänvisning till tryckfrihetsförordningen.