Avregleringen var bra för Sverige

OPINION

Vi befinner oss sju år efter att en av de reformer som på senare tid påverkat svenskens vardagsliv mest av alla ägde rum. När Dagens Nyheter under veckan publicerade en reportageserie om apoteksomregleringen hade det kunnat bli mycket spännande.

Tyvärr tog man inte den chansen. Det underliggande budskapet var mer än tydligt i artiklarna. Reformen ska inte ha varit av godo, utan snarare ha inneburit oerhörda prisstegringar. I denna anda lunkade sedan hela artikelserien på.

Finns det fog för dessa slutsatser och dystopiska toner? Trots att en mätmetod presenteras är bristerna i den så kallade undersökningen flera och hela upplägget blir därmed mycket missvisande.

Det rör sig i detta fall inte om djupgående journalistik utan snarare om agendasättande kampanjande. Att de som gladdes mest åt reportageserien var kritiska vänsterröster som redan från början av rent ideologiska skäl motsatt sig en omreglering var därför inte heller överraskande.

Mätningen man sade sig ha gjort rörde prisökningar på receptfria läkemedel och avsåg tiden strax innan det svenska apoteksmonopolet avreglerades, jämfört med priser från 2015.

Inflation ska ha räknats in för rättvisans skull. Produkterna som ”granskades” var de mest populära på marknaden, med definitionen att de under ett år säljer i över 100 000 exemplar.

Vissa prisförändringar beskrivs som rentav dramatiska. Näthandel inkluderas dock inte och det är bara genomsnittspriser som redovisas. Denna väg leder fel.

På det sättet framstår det som att en del prisförändringar ägt rum som inte har det sett till hela marknaden. Det stora problemet är dock att DN applicerar ett förhållningssätt där de mest populära produkterna, sett till åtgång, blir de enda och representativa exemplen.

I takt med att just omregleringen av apoteksmarknaden ägt rum har ett stort antal konkurrerande märken med lägre pris börjat saluföras – men med samma aktiva substans.

Det finns alternativ, Alvedon är inte längre det enda tänkbara. Att det fortfarande skulle vara så tycks DN:s jämförelse närmast utgå från, vilket är minst sagt märkligt.

Flera mediciner och andra produkter har uppkommit och säljs billigare men i form av andra varumärken, därtill med andra namn än de traditionella. Varför detta skulle ha någon betydelse framgår inte, men för de som gjort sammanställningen var det tydligen av stor vikt att endast de mest säljande gavs utrymme. I

nte heller någon som helst hänsyn tas till rabatter eller kundprogramserbjudanden, något som är flitigt förekommande numera. Den så kallade undersökningen är svår att betrakta som något annat än direkt undermålig.

Vidare är det svårt att över huvud taget slå upp priser som talande för en reforms effekter. De positiva effekter som går att ta del av vardagen i dag rör ofta helt andra aspekter. Apotek förekommer helt enkelt mycket mer frekvent i Sverige, med större tillgänglighet.

Längre öppettider och möjlighet för exempelvis matbutiker att tillhandahålla vissa läkemedel ska inte underskattas. För tio år sedan befann vi oss i en situation där man fick gå i väntan när det man sökte visade sig vara slut på närmaste apoteket.

Läget i dag är helt annorlunda. Det är något positivt. Reformer bör gärna i efterhand utvärderas och kommenteras. Lämpligen görs det sakligt.