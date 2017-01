Kul skola för små keepers

Under onsdagen fick malvaktstraning.nu fint besök i form av Varbergs BoIS målvakt Joakim Wulff. Tilde Paulsson och Moa Axelsson från LFK gillar målvaktsskolan. Foto: Johan W Jönsson

FOTBOLL För andra året i följd drillar tränarna från målvaktstraning.nu små burväktare i målvakternas ädla konst.

– Det är kul att följa utvecklingen. Det är underbara individer att jobba med, säger tränare Dennis Nilsson.

Själv står han i mål i Kvibille BK i division 4. Moderklubben är dock BK Walldia i Vallberga. Tillsammans med Halmstadskillarna Timy Karlsson och Kristian Halén kör han hårt med de unga blivande stormålvakterna.

– Det är andra vinterträningen vi kör i det här formatet i Kombihallen. Sedan tidigare har vi haft två sommarskolor också, säger Dennis Nilsson.

– Det är kul att se utvecklingen hos de som är med från första till sista pass. Dessutom är det flera som varit med tidigare och man ser att det händer grejer, fortsätter han.

Under det första passet var det fokus på anfallsspel. Under det andra djupled och friläge. Under torsdagen kör man ytterligare två pass inriktade på inlägg/upphopp respektive grepp/fallteknik.

Nilsson hade hjälp av en bollkanon när han drillade sin grupp.

– Jag kör isolerad träning här. Grupperna går runt och hos Kristian blir det mer motstånd medan Timy kör matchlika övningar, berättar Dennis.

18 stycken kunskapstörstiga deltagare födda mellan år 2000 och 2006 är med på lägret. Fyra målvakter är från Laholm och LFK.

Moa Axelsson och Tilde Paulsson står till vardags i LFK:s F03 respektive F04-lag.

– Det är ett bra och spännande läger där man lär sig nya saker, säger Paulsson.

– Tränarna är snälla, roliga och duktiga, fyller Axelsson i.

Målsättningen är inte klar, men sund.

– Jag vill bara fortsätta att stå så länge det är roligt. Sedan hade det varit kul att få testa att stå i damlaget någon gång i framtiden, säger Paulsson.

Även Viggo Åkesson och Mattis Bengtsson, som står i ett var sitt av LFK:s två P05-gäng är med på lägret.

– Det är kul att lära sig nya saker och att få veta vad man ska tänka på för att bli en bättre målvakt, säger de.

Som en bonus fick målvaktsadepterna träffa IS Halmias och P16-landslagets målvakt Malthe Pålsson på förmiddagspasset och Varbergs BoIS superettanmålvakt Joakim Wulff på eftermiddagspasset.

– De får chansen att försöka göra mål på dem och sedan har vi lite frukt- och frågestund på slutet, säger Dennis Nilsson och fortsätter:

– Bara att Malthe kommer hit i landslagsdress väcker ju uppmärksamhet och det är skitkul att Jocke, som nyligen varit skadad, kommer hit och berättar om hur det är att ta sig tillbaka.

– Jag ställer upp på sådant här när jag får frågan och har möjlighet. Nu hade vi träning med Varberg innan idag, men jag kunde komma en stund nu. Det är en chans att ge tillbaka och kan man uppmuntra någon är det förstås skoj, säger Wulff innan han hälsar extra på målvakterna från sin gamla klubb LFK och ställer sig i mål där han räddar de allra flesta bollarna som kommer mot honom med imponerande räckvidd och spänst.

Idag drar målvaktsträningen igång klockan nio. Första passet varar till elva. Sedan är det lunch och teori innan det avslutande passet tar vid klockan 13-15.