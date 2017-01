Nytt rekord för nyårslöp

löpning Över 200 löpsugna tog chansen att röra på sig när traditionsenliga Sylvesterloppet i Båstad anordnades.

– Det skulle förvåna mig mycket om det inte är rekord i antalet deltagare i år. Vädret är idealiskt, säger loppets arrangör Johan Olmarker.

Sylvesterloppet 2016 1 km barn: 1. Love Andersson 4:08, 2. Daniel Stenberg 4:14, 3. Elin Hagelin 4:16.

5 km herr: 1. Johan Gustafsson 16:48, 2. Fredrik Robertsson 17:56, 3. Clas Gunnarsson 19:53.

5 km dam: 1. Susanna Hagelin 21:21, 2. Hanna Jönsson 21:30, 3. Anette Kroon 21:33.

Vi vaknade upp till en blåsig och mörk nyårsmorgon. Vinden avtog dock under förmiddagen och trots det gråa vädret var det många som kom till Strandängsskolan i Båstad för löpfest.

– Folk är tyvärr väldigt väderkänsliga. Det är synd att det är så. Men idag var det perfekt med sex, sju grader och måttlig vind, säger Olmarker.

Sylvesterloppet har anor från 1980-talet när Uno Henningsson drog igång. Efter några år i träda fick Johan Mårtensson upp intresset för loppet igen. De senaste tio åren är det dock Johan Olmarker som hållit i trådarna.

– Uno är flaggvakt och Johan (Mårtensson) står och grillar korv. Så de är fortfarande involverade, säger Olmarker.

Själv känner han sig redo att lämna över stafettpinnen till någon annan.

– Jag har sagt att om jag ska fortsätta kommer jag att ta ut ett litet arvode. Nu går alla pengar oavkortat till barn och ungdomsidrotten i Båstad.

– Det tar mycket kraft att arrangera. Jag behöver en morot om jag ska fortsätta. Men jag kan också tänka mig att lämna över till någon annan. Det hade varit kul att få springa själv någon gång. Det hinner jag inte nu.

Den här gången gick intäkterna från loppet till konstgräsbygge i Båstad.

Först över mållinjen var Love Andersson från Kalmar. Han sprang enkilometersrundan för barn.

– Jag låg tvåa fram till rundningen. Sedan sprang jag om och ökade ännu mer, berättar Love, som var klar etta i mål.

– Det var jättejobbigt att springa. Det gick fort från start, säger han samtidigt som han berättar att han är i Båstad för att fira nyår med vänner till familjen.

Femkilometaren vann Johan Gustafsson från Båstad för andra året i rad. Tiden landade på utmärkta 16:48.

– Jag sprang på 17 ifjol, så jag är nöjd. Jag är i hyfsad form och springer ganska mycket. Nu är det mycket milträning som gäller, säger Gustafsson.

Han tävlar för IS Göta från Helsingborg, men springer även för Bjäre runners.

– Det är kul att tävla och så bor jag bara en kilometer härifrån. Jag har varit med sju, åtta gånger och vunnit tre, fyra, berättar Gustafsson.

Tvåa slutade Laholmsbördige Fredrik Robertsson på 17:56.

Först i mål av damerna var Susanna Hagelin från Göteborg. Sommar och nyår spenderas dock i familjens stuga i Våxtorp.

– Det var jätteskönt att springa. Inte så blåsigt som jag trodde. Lite halkigt in på sågspånet här på upploppet. Annars var det kanon, säger Hagelin som sprang in på tiden 21:21.

Hon vann även för två år sedan. På pallen var det idel tidigare vinnare med Hanna Jönsson som tvåa (21:30) och Anette Kroon trea (21:33).

– Det här loppet fyller sin funktion. Det är socialt och man får motion och frisk luft. Dessutom drar vi in cirka 15 000 till barn- och ungdomsidrotten varje år. Det blir många goda gärningar, avslutar lopparrangören Johan Olmarker.