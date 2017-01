Jordan Larsson lämnar HIF

GÄVLE 20160403Helsingborgs Jordan Larsson har gjort 0-1under söndagens allsvenska fotbollspremiär mellan Gefle IF och Helsingborg IF på Gavlevallen i Gävle. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod10080

Fotboll Helsingborgs IF:s anfallare Jordan Larsson följer inte med laget ner i superettan. Den 19-årige anfallaren har skrivit på för NEC Nijmegen i holländska ligan.

– Jag vill tacka alla för tiden i Helsingborg. Jag kom hit som 17-åring och fick lära mig väldigt mycket. Tack till alla ledare och lagkamrater som gjort mig till en bättre spelare och människa. Stort tack till alla HIF-fans också, säger Jordan Larsson till HIF.s hemsida.

Jordan Larsson går därmed i sin pappa Henkes fotspår, som också lämnade Sverige för Holland i början av sin karriär. Henrik Larsson gick dock till Feyenoord.

Jordan Larsson debuterade för HIF i allsvenskan redan som 17-åring och står noterad för 18 mål och 12 assist på 65 tävlingsmatcher. Han gjorde mål i avgörande kvalmatchen mot Halmstads BK, men två sena mål av HBK innebar nedflyttning för anrika HIF.

Matchen fick ett tråkigt efterspel, då Larsson attackerades på planen av inrusande huliganer.

I somras debuterare Jordan i U21-landslaget, där han avgjorde EM-kvalmatchen mot Georgien med ett sent mål.

– Vi har under några säsonger haft nöjet att följa Jordans fotbollsutveckling. Nu när Jordan tagit beslutet att ta nästa steg i sin fotbollskarriär vill vi önska honom all lycka till och den dag han eventuellt väljer att vända tillbaka till Sverige skulle det vara fantastiskt att få se honom i vår tröja och på Olympia igen. Det tror jag inte bara jag utan alla helsingborgare vill se, säger HIF:s klubbdirektör Mats-Ola Schulze på hemsidan.

– Han är en spelare med utmärkt teknik och mentalitet, och trots att han bara är 19 år har han redan den erfarenhet som krävs. Med oss får han chansen att utvecklas ytterligare, säger NEC Nijmegens sportdirektör Edwin de Kruijff till NEC:s hemsida.

I går gjorde Jordan sin första träning med NEC, och i dag följer han med laget på träningsläger till Marbella. Nijmegen är tolva i Eredivisie och startar igång igen efter uppehållet med att möta Willem II den 15 januari, skriver Fotbollskanalen.

Flera spelare har redan lämnat HIF efter nerflyttningen från allsvenskan.

Sedan tidigare har Jesper Björkman, Lalawélé Atakora, Matthew Rusike och Tomer Chencinski meddelat att de lämnar klubben.

Just före nyår blev också Johan Mårtensson klar för allsvenska Örebro SK.

Dessutom är Linus Hallenius på väg bort. Han petades överraskande inför kvalmatcherna mot Halmstad och är på gång att bryta sitt treårskontrakt med HIF.