Bengtsson trivs i Vindrarp

Volleyboll Trots att Vindrarps VK tappade flera tongivande spelare inför säsongen toppar laget division 1 södra. En av de nya spelarna som bidragit till framgången är vänsterspikern Victor Bengtsson.

- Det har gått över förväntan. Jag trivs väldigt bra i Vindrarp. Det är kul att träna och åka runt och spela med det här gänget, säger Bengtsson.

Den 27-årige Torupsonen ägnade sig i unga år åt flera bollsporter. På vintern var det volleyboll och pingis som gällde. På sommaren fick fotboll och tennis uppmärksamheten.

– När jag kom upp i gymnasieåldern kom jag in på RIG (volleybollgymnasiet i Falköping). Då fick jag koncentrera mig på volleybollen, säger Bengtsson.

På somrarna tränade han med Hylte volley och efter studenten blev det spel med elitserielaget.

– Jag kom ju därifrån. Det var logiskt. Jag fick med mig tre klasskamrater till Hylte volley varav Joel och Erik Lindberg från Vindrarp var två, berättar Victor.

Efter fyra säsonger i Hylte volley (det sista i Hylte/Halmstad) lämnade Bengtsson laget och volleybollen för jobb inom försvarsmakten i Enköping.

– Jag lämnade våren 2012. Säsongen efter vann Hylte/Halmstad SM-guld. Lite dålig tajming där, säger Bengtsson och skrattar.

I år bar flyttlasset hemåt Halland igen och att ta upp volleybollen var en självklarhet.

– Men jag kände inte att jag hade tid för att göra en satsning i elitserien. Jag känner flera spelare i Vindrarp och kontaktade Joel (Lindberg). Division 1 kändes lagom.

Det tog lite tid innan spelet kom tillbaka efter det fyra år långa uppehållet.

– Jag har spelat lite beachvolley på somrarna, men jag var helt klart ringrostig i början. Det gick ändå ganska snabbt att komma in i det i träning.

– Jag är glad att jag fick försäsongsturneringen i Borås. Jag försökte spela så som jag brukade spela, men det gick ju inte. Men till seriepemiären kände jag mig redo.

Att det ändå gick förhållandevis fort att acklimatisera sig berodde även på att samarbetet med en gammal lagkamrat kunde återupptas i Vindrarp.

– Emil Karlsson var passare i Hylte/Halmstad under min tid där. Att vi kände varandra sedan tidigare spelade så klart också in.

Den första matchen blev dock en besvikelse med tappad 2-0-ledning till förlust 2-3 i set mot Ymer (ett lag VVK på pappret borde besegrat).

– Jag gick libero i den matchen. Vi hade ju två matcher på två dagar och jag hade lite problem med ryggen. Så man valde att spara mig. Men mot Trollhättan var jag tillbaka som spiker och där har jag spelat sedan dess.

Och sedan dess har det också gått bra för Vindrarp. Med sju segrar och blott två förluster leder Vindrarp serien.

– Man måste ändå säga att det har gått över förväntan. Vi kommer in i det mer och mer. Nu får vi lägga om målsättningen. Vi siktar på att vinna varje match. Sedan har vi inte pratat om hur vi gör vid ett eventuellt elitseriekval. Det får vi ta om det blir aktuellt.

VVK:s nye spiker har tagit ett stort ansvar och finns oftast med högst upp i poängprotokollet. Bengtssons främsta styrka är dock mottagningen.

– Som ung började jag som högerspiker. Sedan fick jag ta mer och mer ansvar för mottagning och blev vänsterspiker samt libero. Jag får mer och mer ansvar i anfall i Vindrarp, men mottagningen är fortfarande min stora styrka.

Bengtsson ångrar inte att han kontaktade Joel Lindberg i höstas.

– Jag trivs väldigt bra i Vindrarp. Det är god stämning i laget både på träningar och matcher. Det är kul att åka runt med det här gänget, avslutar Victor Bengtsson.