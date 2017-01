Pressad tidsplan betyder fiberstart med förhinder

Mellbystrand Det grävs för fullt för fiberkablar, både inne i Laholm och i Mellbystrand. Kunderna har kontrakt med Svenska Stadsnät, men det är andra bolag som gör jobbet. Och det är inte bara tekniken som krånglar.

I Mellbystrand finns en stor andel hus som står tomma de flesta dagarna under vintern. Ägarna bor annat håll. Då är det inte helt enkelt att vara på plats när fibern ska in i huset, kopplas till en liten box och ge förutsättning för mycket snabbare bredband.

Grävningen sköts av Akea. Deras kabelchef Mikael Lundberg erkänner att hans folk har haft det tufft senaste tiden. Det har gått ut över en del kunder.

– I år ska vi göra 25 000 inkopplingar, och för Laholm och Mellbystrand var det ett mycket tufft tidsschema från start. Här hade vi bara halva tiden mot hur det brukar vara. Det är anledningen till att vi kört i skift och även jobbat under helgerna, säger Mikael Lundberg.

I några områden har det varit problem att dra fram rören som kablarna ska ligga i. I sand och jord har det gömt sig stora stenar. Det har bland annat inneburit att ”jordraketerna” som ska skicka ledningarna under gator inte kommit fram eller hamnat snett. Det innebär i sin tur att momentet som brukar ta en dag istället har tagit två.

– Vi har dessutom råkat ut för att den tunna fibern gått sönder inne i ledningar vid viss väderlek och det har varit problem att blåsa i fibern. Det är små marginaler, det är en ledning som är 2,2 millimeter tjock som ska in i ett rör med 3,5 millimeters innerdiameter. När det blev lite kondens och kallt funkade inte det. Till det kommer att några som skulle jobba med det här fick vinterkräksjuka, säger Akea-chefen, och ber om ursäkt till dem som drabbats.

Det utvändiga jobbet kan entreprenörerna göra nästan i egen takt. Men för det sista momentet är Akeas underentreprenör Eltel beroende av att komma in i husen. Deras kundtjänst har därför via telefon gjort upp med husägarna ungefär när de ska komma. Och här verkar inte alltid sambandet ha fungerat.

– Vi hade bokat förmiddagen den 20 december. Men då var inte fibern framme vid huset, säger Åke Trussing, som kört till Mellbystrand från Glimåkra för inkopplingen.

Det hjälpte inte att han stannade hela dagen och hade direktkontakt med Akea. När entreprenörerna ansåg att arbetsdagen var slut fanns det fortfarande inte fiber indraget och kopplat.

– Jag har själv jobbat i entreprenadbranschen och vet att det kan bli förseningar. Problemet här att det brister i kontakterna och fler än jag har kört långa sträckor till sina sommarhus, och sedan fått åka hem igen utan att det som skulle göras har blivit gjort. Från Svenska Stadsnät som vi har kontrakt med finns inga besked, säger den besvikne sommarhusägare, som inte vet när jobbet blir klart.

På Svenska Stadsnäts hemsida om Mellbystrand finns en något otydlig information. Här står:

”Vår målsättning är att kunna utföra så många anslutningar som möjligt 2016 min vi fortsätter att arbeta kontinuerligt med att ansluta fastigheter även i början av 2017.”

Och bredbandsgrävandet lär fortsätta i området även efter de här försenade inkopplingarna.

– Vi har fler etapper i Mellbystrand. Vårt jobb där lär pågå hela 2017, säger Mikael Lundberg, Akea.