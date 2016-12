Lutheråret startar siste oktober

Martin Luther är begravd i Slottskyrkan i Wittenberg. Hans kista finns under denna sten. Länge tvistades huruvida hans kvarlevor verkligen fanns i den eller om de medvetet förstörts under religionsstridigheter, men det ska på senare tid ha bevisats.

I detta hus i Mansfeld växte Martin Luther upp tillsammans med sina syskon och föräldrarna Hans och Margarethe. De sistnämnda kom att bo kvar där även under ålderdomen. Vad som är kvar av ursprungshuset är oklart. Det tros ha varit betydligt större.

I denna pampiga byggnad precis intill universitetet i Wittenberg, kallad Det svarta klostret, bodde Martin Luther med sin unga hustru Katharina von Bora. Hon var en av de tolv nunnor han hade hjälpt att fly från klosterlivet. Han själv fick lämna sin munkorden när han gifte sig. Genom bröllopet 13 juni 1525 försonades han med sin far, som varit besviken över att sonen valde den kyrkliga banan och inte blev advokat.

Reportage I Tyskland råder det Martin Luther-feber. Under 2017 firas att det är 500 år sedan han spikade upp sina teser på kyrkporten i den centraltyska staden Wittenberg – det som skulle bli startskottet för reformationen.

Oavsett om man är troende eller ej, är Martin Luther en viktig person för att förstå hur världen och Sverige ser ut i dag. Han har blivit kritiserad för sitt judehat, men även hyllad som en stor liberal och feminist. Inte alla vet att han ville att även flickor skulle få lära sig att läsa och att kvinnor skulle ha arvsrätt.

I Tyskland har Martin Luther-jubileet pågått i flera år. Ett helt decennium, med ett nytt tema varje år, har vigts åt att det är 500 år sedan reformationen startade.

Under 2017 kulminerar det, med begivenheter dels i de städer där Martin Luther var aktiv eller levde, och dels i storstäder som Berlin dit de flesta turister reser.

Ett problem är dock att det saknas turistinfrastruktur (fram för allt bäddar) för att ta emot de besökare som väntas. Staten Sachsen-Anhalt är Tysklands kanske fattigaste region, som fram till 1989 låg i Östtyskland. I städer som Lutherstadt Eisleben, där Martin Luther både föddes och dog, är det redan svårt för grupper som vill boka logi under det kommande året.

De ansvariga för firandet har slipat på besöksmålen och de aktiviteter som erbjuds. En sådan är en vandrings- och cykelled mellan Lutherstadt Eisleben och Halle (Saale) där bland annat Martin Luthers dödsmask finns att beskåda.

En annan ort, egentligen en lantlig by, är Mansfeld där Martin Luther växte upp. Han flyttade dit 1484 med familjen när han var en liten pojke eftersom hans far fick en position i den lokala gruvbranschen. Det var i skolan i Mansfeld som Martin Luther fick sin första utbildning. Både familjens hus och skolan finns fortfarande kvar och går att besöka, liksom det nya museet mitt emot där fynd från de arkeologiska utgrävningarna av familjens avfallsgrop visas, bland annat spelkulor som den lille pojken kan ha lekt med.

Höjdpunkten och det största fokuset för besökarna är naturligtvis Wittenberg, där Martin Luther dels bodde under en stor del av sitt liv och där han var inflytelserik lärare vid universitet.

Några enorma mängder turister väntas dock inte, varken nu eller senare. Protestanter vallfärdar inte som till exempel muslimer och katoliker. Det finns ingen tradition för en protestant att resa till Martin Luthers hembygd.

Martin Luthers lära och reformationens religiösa skifte är en vetenskap och har haft stor betydelse under de senaste 500 åren. Men det finns även andra sidor av Martin Luther som är mindre kända. Redan under sin livstid hade han en viktig politisk roll. Han anlitades ofta som rådgivare och engagerades sig i de mest skilda frågor. I Wittenberg, som mycket tack vare honom blev ett av Europas främsta universitet under 1500-talet, var han den mest ansedde läraren och en respekterad stadsmedborgare.

Christian Neichel, guide i Wittenberg, berättar att Martin Luther till exempel arbetade för att staden skulle få vattenledningar. Ett sådant system kom också att byggas, det största norr om Alperna. Det förbättrade hälsan högst väsentligt för invånarna, som tidigare hade tagit sitt vatten från förorenade diken.

En politisk förhandling mellan grevarna av Mansfeld, som inte kunde komma överens och som därför byggde var sitt slott innanför murarna, bidrog troligen också till Martin Luthers död. På vägen dit, i vintern 1546, då han var en gammal man på sitt 63:e år, drabbades han av hjärtinfarkt. Han hade tidigare sagt att han upplevde förhandlingarna mellan de bråkande grevarna som särskilt pressande.

Martin Luther ville att hans fru, Kataharina von Bora, skulle ärva honom helt och hållet. Så ska också ha skett, hundratals år före kvinnlig arvsrätt.

För att förstå Martin Luther och reformationen måste man också tänka på att han kom i precis rätt tid. Renässansen hade avlöst medeltiden och nya idéer och uppfinningar välkomnades.

– Hans lära fick en sådan snabb spridning tack vare den nya boktryckarkonsten, som gjorde det möjligt för vanliga människor att läsa böcker, säger Christian Neichel.

På bara några månader spreds Martin Luthers 95 teser, översatta till tyska, över hela Centraleuropa. Så hade inte varit fallet ett halvsekel tidigare då alla skrifter kopierades för hand av munkar, och därför endast var förbehållna en liten exklusiv grupp.

Men det räckte inte med att böcker kunde tryckas och spridas, och att han själv hade översatt nya testamentet till tyska, människor måste kunna läsa Bibeln också, menade Martin Luther. Han var därför en pionjär med att ge fattiga människor möjlighet att gå i skolan, även flickor för vilka detta tidigare varit en stängd värld.

