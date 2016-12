Terrorismen kan besegras

Nu­me­ra in­går det i ar­be­tet som le­dar­skri­bent att skriva om ter­ror. Att hitta ord för van­sin­net som mördar kon­sert­be­sö­ka­re, strandpromenadsflanörer och kafénjutare. Ett krig mot livs­gläd­je.

Ter­ror är det obarm­här­tiga grav­all­varet och den själv­goda mo­ra­lismen i att anse att an­dra lever ”fel liv” i sin vid­rigaste ma­ni­fes­ta­tion. Vil­ken ton är lämp­lig? Ilska? Sorg? Ett vär­digt och sam­lat kon­sta­terade av att vi måste leva som van­ligt, så att ter­ro­risterna inte vinner? Kan vi skapa me­ning av det me­nings­lösa? Bör vi ens för­söka?

Att skriva om Ut­øya var att skriva med händer darrande av vrede. Att pausa och torka tårar från tan­gent­bordet. Sam­ti­digt är det bara text och ord. Ter­ror vill skapa en fasa bort­om det man kan be­skriva. En käns­la av att din värld har hamnat i skugga. Chansen att träffas av blixten är myc­ket större än att risken att drabbas av ter­ror­dåd. Men det är vär­re när det ligger en män­ni­ska bak­om, vars tan­ke­gång vi inte kan för­stå. Ter­ror fun­gerar.

IS har tagit på sig dådet i Berlin. Det är tvek­samt om det­ta mons­ter på de­kis har haft kopp­ling till gär­nings­mannen.

Det går då­ligt för IS. De kommer inte att upp­nå sitt mål om ett stort ka­li­fat och pro­fe­tian om ett mäk­tigt fält­slag mel­lan rätt­rå­diga/fa­na­ti­ker och otro­gna/alla an­dra kommer inte att be­sannas. Arga unga män be­går som nyt­tiga idioter trots det mikroterrordåd för att im­po­nera på dess fradgetuggande le­da­re. Mata med fär­dig­för­pac­kade terrormunsbitar är vad or­ga­ni­sa­tionen mäktar med.

Is­la­mis­tisk ter­ror är ter­ror mot mo­de­rat is­lam. Ett för­svinnande li­tet an­tal är ”rätt” sorts mus­limer en­ligt IS bi­sarra de­fi­ni­tioner, där en­dast mass­mör­da­re och våld­täkts­män är rätt­rå­diga. Mus­limer för­söker göra det omöj­ligt att få leva i fred som mus­lim. En natt­svart skratt­spe­gel.

Årets Sakharovpristagare Na­dia Murad Basee Taha och Lamiya Aji Bashar, som över­levt folk­mord och fång­en­skap som sex­slavar hos IS, talade vär­digt, vac­kert och hjärt­skä­ran­de för Eu­ro­pa­par­la­men­tet om att se sin värld för­göras och själva bli för­bruk­nings­va­ra. Vid 18 och 21 års ål­der är de visa långt bort­om sin ål­der på ett sätt som in­gen borde be­höva bli. De be­rättar om det som hänt utan vrede och hämnd­lyst­nad.

De­ras sätt att vara är mot­satsen till ter­rorn de ut­satts för: ett väd­jan­de om med­käns­la, inte med dem själva, utan med dem som fort­farande be­finner sig i or­ga­ni­sa­tionens klor och med dem som är svagare.

Hur be­håller man sin tro på mänsk­lig­heten ef­ter vad de gått ige­nom? Det verkar så själv­klart för dem. Det är en väl så in­tres­sant fråga som hur en män­ni­ska kan köra en lång­tra­da­re in i en folk­sam­ling. Och de var starkare än IS. En ter­ror­or­ga­ni­sa­tion som inte ens lyc­kades för­göra två ton­års­flic­kor.

Ett terrortrött Eu­ro­pa ska fira slu­tet på ett för­ban­nat år. Var­ken is­la­mister el­ler hö­ger­ex­trema kan utrota sina me­nings­mot­stån­da­re. Trots det­ta krigar de med då­rens en­vis­het mot hjärn­spö­ken och vä­der­kvarnar. Vi står bred­vid och ser dem för­söka rubba en världs­ord­ning som en­dast tid och evo­lu­tion rår på.

Det är lätt att re­sig­nera. Naida Murad och Lamiya Bashar på­minde om att det dock inte är rim­ligt. Vi kan inte be­löna de­ras kamp utan att sluta oss till den.