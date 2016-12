Från Våxtorp till internationell barkarriär

BARLIV. Att livets vägar får oväntade riktningar är Våxtorpsbördige Knut Randhem ett exempel på.

Från barndomshemmet i Våxtorp har ett liv utomlands inom restaurangbranschen blivit ett vardagsliv för hans del. Där har han byggt upp barer där kändiseliten som kocken Gordon Ramsay och fotbollsspelaren David Beckham med flera är flitiga gäster.

Redan som 18-åring fick Knut Randhem, 30, uppleva att tillfälligheterna stakar ut valen för vad man gör.

– Det känns som att jag halkat in på saker och ting på ett bananskal, förutom gymnasiet då, erkänner han och skrattar.

På Osbecksgymnasiets hotell- och restaurangprogram fastnade han för serveringsbiten och bartenderyrket.

– Baren passar mig bra. Där får jag träffa och prata med gäster samtidigt som jag får jobba aktivt med händerna.

Han tog sig en tur till Köpenhamn tillsammans med några kompisar när han var 18 år. Med sig hem hade Knut en tidning där han såg en jobbannons och sökte arbete som bartender. Två veckor senare hade han packat väskorna för att ägna sig åt ett liv som bartender. Efter det blev han konsult i restaurangbranschens danska huvudstad.

Ungdomar i dag ska i det närmaste planera sin framtid i minsta detalj redan i tonåren. Att man kan lyckas och komma någon vart visar Våxtorpsbördige Knut Randhem genom att våga ta steget från Fasanvägen i Våxtorp till stora vida världen.

– Det är ju inte alltid lätt för ungdomar att veta vad de ska bli redan i tonåren. Det är mycket som kan ske på vägen, menar Knut och berättar vidare:

– Man kan komma långt inom restaurangyrket. Det är en tuff bransch, det gäller bara att våga. Jobbar man hårt och har disciplin i det man gör så kommer det alltid något nytt erbjudande. Det värsta man kan göra är att bara sitta still och vänta på att det ska hända något – i stället måste man handla själv.

Av en händelse, 2013, lockades Knut Randhem över till Thailand via ett privat företag. Väskorna packades igen och i Bangkok arbetade han som barchef och byggde upp kedjan Kudeta, där han designade en nattklubb för 1 500 gäster, två restauranger och sju barer med 60 anställda under sig.

– Det är det största projektet jag hittills har varit med om. Det är fantastiskt roligt att jag hoppade på det, säger Knut.

Året efter gick resan till Singapore och där blev han gruppbarchef för det femstjärniga hotellet Marina Bay Sands.

– Jag har aldrig varit rädd för att prova på nya saker. Inte för att jag har haft det som mål, utan mer för att se vad som händer, säger han.

Hotellet gästas av celebriteter såsom David Beckham, Gordon Ramsay och den svenska dj:n Avicii.

– Det var ju roligt att vara med i den svängen. Man fick ett annat förhållningssätt till kändisarna. Även om de är märkvärdiga och syns oftare i tidningar och tv så är de människor de också. De äter och dricker som alla andra.

– Så vem det än är som gästar restaurangen så måste man ha ett professionellt bemötande.

Knut har sin fasta punkt i Bangkok tillsammans med flickvännen Nicky, men det blir mycket resande.

Företaget öppnade en filial i Hongkong. Han är på resande fot 15-20 dagar i månaden mellan Singapore, Hongkong och Thailand.

– Visst är det intensivt. Restaurangbranschen är sådan att man måste vara rätt på och jobba mycket för att komma någonstans. Det passar mig, för jag gillar att jobba. Dessutom tycker jag om att se nya platser och kulturer, så allt resande gör mig ingenting, säger Knut.

I somras bytte Knut Randhem barlivet mot att arbeta med annat. Han blev försäljare för det colombianska företaget Dictador, som med eget varumärke säljer gin, rom, kaffe och cigarrer och ligger i startgroparna för att ta andelar i Asien.

Ett annorlunda liv än det Knut var van vid, där han numera har ett mobilt kontor över hela Sydostasien.

– Jag kände att jag ville prova på något nytt. Det är spännande och utmanande. För mig är det lockande och inspirerande att vara med och bygga upp ett nytt varumärke och på det viset kunna vidareutveckla branschen från den sidan i stället, säger Knut och fortsätter:

– Det är ett lika socialt liv som inom restaurangvärlden. Nu får jag i stället för med gästerna prata mer med inköpschefer för större kedjor.

Efter elva år utomlands har han hittat hem.

– Det kommer att ta ett tag innan jag flyttar från Thailand. Asien känns hemma för mig nu. Det är där jag har mitt jobb och liv, men man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju lärt mig genom åren att saker och ting kan förändras snabbt.