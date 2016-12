Björbäckare i landslaget

Dressyr Björbäcks RF har fått med två ekipage i dressyrlandslaget. Mikael Ohlsson och Playboy i B-gruppen samt Elisabeth Östberg Roos och Ducati i C-gruppen.

- Det känns fantastiskt kul. Extra roligt att få göra detta tillsammans med Miqe, säger Östberg Roos.

Det finns fyra nivåer i dressyrens landslagsverksamhet. En spetsgrupp med sju ekipage som är aktuella för EM 2017 och därunder A-, B- och C-grupper. Totalt rör det sig om 35 ekipage. Mikael Ohlsson har med sin häst Playboy kvalificerat sig för observationsgrupp B. Östberg Roos och Ducati för grupp C.

– Det handlar om yngre hästar som är på väg upp. Man vill få fler ryttare att ta nästa steg. Jag är uttagen på de resultat jag presterat under de nationella tävlingarna under året, säger Östberg Roos.

I C-gruppen handlar det om klasserna som är precis under Grand Prix. Man ska nå minst 65 procent vid ett antal tävlingar för att bli uttagen. Östberg Roos och Ducati kör som högst Intermediere 2.

– Jag är överraskad över att jag blev uttagen. Jag har vetat om att de här grupperna finns, men inte tänkt på att jag kunde komma med. Jag är glad, tacksam och stolt, säger Östberg Roos.

Ducati är den bästa häst Östberg Roos haft hittills. Men hon har ytterligare en på gång, som redan är på nästan samma nivå.

– Det gäller att hitta en häst som man fungerar ihop med, säger Östberg Roos.

Nästa år kan Ducati förhoppningsvis komma upp på Grand Prix-nivå. Där är Mikael Ohlsson och Playboy redan.

Båda Björbäcksryttarna är nya i landslagssammanhang och vet därför inte så mycket om vad som väntar.

– Vi kommer få information från svenska ridsportsförbundet. Det blir avsuttna träffar och träningar som förbundet har och kallar till. De är till för att sporra och hjälpa fler ekipage uppåt, berättar Östberg Roos.

– Det är fantastiskt av lilla Björbäck att få med två ekipage i landslagsgrupperna. Extra kul att det är Miqe som blivit kallad. Han och jag har följts åt sedan ridskolan. Det blir kul att göra det här tillsammans, och en trygghet, avslutar Östberg Roos.