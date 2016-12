M backar om tidskriftsstödet

Det överraskande utspelet kom från riksdagens talarstol på torsdagseftermiddagen sedan Alliansen utsatts för mycket hård kritik både inom de egna leden och från oppositionen.

Förslaget om att skära ner produktionsstödet till kulturtidskrifterna med drygt 75 procent har också fått 16 000 personer att skriva på en protestlista och kritiken har varit massiv på landets kultursidor.

Eftersom debatten i riksdagen var mycket försenad uppmanade Per Bill ledamöterna i kulturutskottet att inte gå i för långa svaromål, så att riksdagen skulle hinna med att ta med ärendet i voteringen klockan 16.

– Jag försöker att vara en pragmatisk politiker, jag försöker lösa problem. Jag återkommer under morgondagen med besked om hur vår något förändrade budget ser ut, sade Per Bill.

Tidigare under eftermiddagen hade såväl Gunilla C Carlsson (S) som Niclas Malmberg (MP) vädjat till Alliansen att tänka om när det gällde nedskärningarna av produktionsstödet.